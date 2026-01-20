Росія залишила без води майже увесь Лівий берег Києва

На Троєщині вода подається зі зниженим тиском, у Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

Через обстріли РФ та знеструмлення об'єктів "Київводоканалу" без води залишився майже увесь Лівий берег Києва, повідомляє "Київводоканал" у Facebook.

"Наразі водопостачання відсутнє майже у всій Лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони)", - зазначається у повідомленні.

У "Київводоконалі" додали, що на Троєщині вода подається зі зниженим тиском. Тобто у мешканців верхніх поверхів багатоповерхівок отримати воду з крану вкрай мало шансів.

Відео дня

Аналогічна ситуація з водою у Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському районах. "В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах", - зазначають у водоканалі, не називаючи конкретних адрес.

"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання", - підсумовують фахівці столичного водоканалу.

Атака РФ на Київ

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 20 січня РФ вчергове вгатила по енергетиці Києва. Внаслідок атаки тисячі багатоповерхівок залишилися без тепла. Як повідомив мер Віталій Кличко, майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання після минулої атаки 9 січня.

Через складну енергетичну ситуацію внаслідок російської атаки збільшено інтервал руху поїздів метро.

Вас також можуть зацікавити новини: