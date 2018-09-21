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У Києві п'яний чоловік напав на лікаря - тягав її за волосся (відео)

11:44, 21 вересня 2018
Інциденти
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Однак чоловікам не сподобалося, що медики їх розбудили. Юрій із прізвищем Бик, так він представився, накинувся на медика, почав тягати її за волосся.

Лікарка викликала поліцію. Бик почав лізти і до патрульних, одному пошкодив руку. Нападника затримали. 

Раніше у мережі з'явилося відео, в якому стверджується, що в Києві на вокзалі роми напали на поліцейського. Як розповів Максим Ярош, автор опублікованого у Facebook ролика, він став свідком інциденту на залізничному вокзалі у столиці. Він і погнався за ромом, який, втікаючи, потрапив під авто.

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Теги: #напад#лікарі