У Броварах через аварію дітей евакуювали зі школи під час уроків (відео)
Евакуація посеред уроків - напередодні 2,5 тис. дітей терміново вивели з броварської школи №7. Причина - аварія на технічному поверсі.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, сьогодні діти не прийшли на навчання, тому що обвалилося перекриття на технічному поверсі. У приміщення нікого не пускають, бо кажуть, що це небезпечно. Те, що обвалилося перекриття, зрозуміли з характерних звуків – охоронець почув гуркіт, після якого почали обстеження будівлі.
Видимих пошкоджень у класах немає, але дітей заради безпеки вирішили розпустити, поки комісія не визначить рівень небезпеки пошкоджень.
Консоль, яка впала, була побудована в 1973 році, коли школу тільки звели. Її виготовили з цегли, призначеноїе для несучих конструкцій, а для обробних робіт.
Оцінка експертів повинна бути готова до кінця тижня і тоді визначать обсяги робіт. Обіцяють відремонтувати все в найкоротші терміни, щоб не довелося переводити дітей в інші школи. Поки діти перебувають на дистанційному навчанні.