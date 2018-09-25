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У Броварах через аварію дітей евакуювали зі школи під час уроків (відео)

19:54, 25 вересня 2018
Інциденти
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Поки діти перебувають на дистанційному навчанні \ Фото УНІАН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, сьогодні діти не прийшли на навчання, тому що обвалилося перекриття на технічному поверсі. У приміщення нікого не пускають, бо кажуть, що це небезпечно. Те, що обвалилося перекриття, зрозуміли з характерних звуків – охоронець почув гуркіт, після якого почали обстеження будівлі.

Видимих пошкоджень у класах немає, але дітей заради безпеки вирішили розпустити, поки комісія не визначить рівень небезпеки пошкоджень.

Консоль, яка впала, була побудована в 1973 році, коли школу тільки звели. Її виготовили з цегли, призначеноїе для несучих конструкцій, а для обробних робіт.

Оцінка експертів повинна бути готова до кінця тижня і тоді визначать обсяги робіт. Обіцяють відремонтувати все в найкоротші терміни, щоб не довелося переводити дітей в інші школи. Поки діти перебувають на дистанційному навчанні.

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Теги: #школа#обвал#евакуація