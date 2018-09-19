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У центрі Хмельницького через пожежу у школі евакуювали 500 учнів

12:32, 19 вересня 2018
Інциденти
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На місце гасіння пожежі було направлено 10 одиниць пожежної та спецтехніки \ фото dsns.gov.ua

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Хмельницькій області, пожежа виникла сьогодні близько 10.00 на 4-му поверсі навчального закладу, у підсобному приміщенні спортзалу.

На місце гасіння пожежі було направлено 10 одиниць пожежної та спецтехніки, а також 42 рятувальника. Пожежу було локалізовано близько 10.38, а ліквідовано – близько 10.57.

У коментарі УНІАН заступник міського голови Хмельницького з гуманітарних питань Галина Мельник зазначила, що заздалегідь було евакуйовано 500 учнів.

За її словами, внаслідок пожежі вигоріло 35 квадратних метрів приміщення. При цьому рятувальники завадили перекиданню вогню на інші приміщення, у тому числі дах.

Вона зазначила, що на місці події працюють відповідні служби, очікується заключення санітарно-епідеміологічної служби щодо відновлення навчального процесу у непошкоджених приміщеннях. Причину пожежі наразі з’ясовують.

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Теги: #школа#пожежа#Хмельницький