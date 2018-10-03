Депутата з Житомирщини запідозрили у викраденні людини та вимаганні одного мільйона

У вересні 2017 року 59-річний депутат разом зі спільниками викрали 39-річного підприємця на парковці в Дарницькому районі Києва.

Прокуратура Києва оголосила підозру депутату однієї з селищних рад Житомирської області щодо викрадення людини та вимагання 1 млн гривень.

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Як встановило слідство, у вересні 2017 року 59-річний депутат разом зі спільниками викрали 39-річного підприємця на парковці в Дарницькому районі Києва, вивезли в ліс біля села Погреби Броварського району і силою змусили написати боргову розписку.

Відзначається, що підприємець написав боргову розписку на ім'я депутата на суму 1 млн гривень, а також ще одну про передачу автомобіля Cadillac. Після цього зловмисники звільнили його.

Депутату оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України (викрадення людини, вимагання і незаконне заволодіння транспортним засобом). Підозрюваного взято під варту.