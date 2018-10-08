У Миколаєві вночі стріляли в бізнесмена, постраждалий дістав десятки поранень (фото)

На місці інциденту знайшли понад 20 гільз, у зловмисників вилучили пістолети та рушницю.

В Миколаєві правоохоронці затримали двох чоловіків, причетних до конфлікту зі стріляниною на проспекті Миру. В інциденті дістав численні поранення місцевий мешканець.

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Як повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в Миколаївській області, на місці пригоди знайшли понад 20 гільз.

Інформацію про стрілянину правоохоронці отримали близько 3:30 у ніч на 8 жовтня. На місці події знайшли самого 30-річного потерпілого та одного з учасників конфлікту, який мав при собі травматичний пістолет «Форт». Озброєного чоловіка затримали, а постраждалого госпіталізували.

Свідки також вказали поліцейським марку авто, на якому поїхали інші зловмисники. Патрульні наздогнали автомобіль ВАЗ в районі зоопарку, у салоні перебував лише водій. В авто правоохоронці знайшли два пістолети та помпову рушницю, а також арматуру. Водія також було затримано.

Уся виявлена зброя та вилучені з місця події гільзи направлені на експертизу. Зі свідчень очевидців відомо, що у конфлікті зі стріляниною участь брали участь близько п’яти осіб. Поліція встановлює та розшукує інших зловмисників.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство», що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Обох чоловіків 30-ти та 35-ти років мешканців Миколаєва, затримано у порядку ст. 208 КПК України. З ними наразі працюють слідчі.

Як повідомляє місцеви видання «Новости N», доправленого до лікарні бізнесмена екстрено прооперували. Лікарі нарахували у постраждалого близько 20 поранень у кінцівки та грудну клітину, отримані від травматичних та дробових боєприпасів. Поранення у грудну клітину безпосередньо загрожували життю пацієнта, оскільки були проникними.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня приблизно о 23.00 в Київському районі Одеси, на Люстдорфській дорозі, зловмисники стріляли в активіста громадської організації «Автомайдан Одеса».

Зокрема, на світлофорі біля автозаправки Socar до автомобіля Dodge, в якому перебував потерпілий, під'їхав автомобіль Volkswagen. З останнього вийшли невідомі й почали в упор стріляти в машину активіста, після чого з місця події зникли. Потерпілий отримав вогнепальне поранення.

Поліція затримала двох підозрюваних і відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.