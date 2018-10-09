Через вибухи на Чернігівщині на кількох трасах перекрито рух транспорту (відео)

Зона дії надзвичайної ситуації - 16 км.

Через вибухи на складах з боєприпасами поблизу Ічні на Чернігівщині на кількох дорогах державного значення заборонено рух транспорту.

Як повідомили у прес-службі Укравтодору, зона дії надзвичайної ситуації - 16 км.

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Так, заборонено рух дорогою Р-68 Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці - /Н-07/ від Талалаївки в сторону Ічні і від Парафіївки в сторону Ічні. Закрита дорога Т-25-27 Новий Биків - Ічня від перехрестя з дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаєнки-Монастирища-Ічні. Перекрито рух на дорозі Т-25-24 Борзна-Ічня-Прилуки зі сторони Плисок в сторону Ічні і зі сторони дороги Н-07 до Ічні.

Зазначається, що станом на 06:30 вільний проїзд дорогами М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Київ-Суми-Юнаківка в обох напрямках.

Як повідомляв УНІАН, вибухи на військовому арсеналі поблизу Ічні на Чернігівщині почалися вночі 9 жовтня о 3:30.

Наразі проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.