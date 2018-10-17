В Польщі мікроавтобус зіткнувся з легковиком: постраждали українці
12:35, 17 жовтня 2018Інциденти
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Унаслідок ДТП у північно-західній частині Польщі постраждало 8 осіб, зокрема громадяни України.
Травми отримали 28-річний водій мікроавтобуса та семеро його пасажирів / фото policja.pl
На півночі Польщі в результаті ДТП постраждали українці.
Про це повідомляє «Польське радіо».
"На прямій автодорозі у селі Нова Кішева Хрусти сталося лобове зіткнення авто марки Volkswagen Passat з мікроавтобусом. За словами місцевої поліції, ДТП сталося під час маневру випередження, який здійснював Volkswagen", - йдеться в повідомленні.
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Травми отримали 28-річний водій мікроавтобуса та семеро його пасажирів, серед яких були громадяни України та Пакистану, які приїхали до Польщі на заробітки.
Одного з постраждалих до лікарні прибув забрати гелікоптер, інших госпіталізували на машинах "швидкої".
Раніше у Швейцарії німецький туристичний автобус потрапив у ДТП, було травмовано 15 осіб.
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