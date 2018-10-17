В Польщі мікроавтобус зіткнувся з легковиком: постраждали українці

Унаслідок ДТП у північно-західній частині Польщі постраждало 8 осіб, зокрема громадяни України.

На півночі Польщі в результаті ДТП постраждали українці.

Про це повідомляє «Польське радіо».

"На прямій автодорозі у селі Нова Кішева Хрусти сталося лобове зіткнення авто марки Volkswagen Passat з мікроавтобусом. За словами місцевої поліції, ДТП сталося під час маневру випередження, який здійснював Volkswagen", - йдеться в повідомленні.

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Травми отримали 28-річний водій мікроавтобуса та семеро його пасажирів, серед яких були громадяни України та Пакистану, які приїхали до Польщі на заробітки.

Одного з постраждалих до лікарні прибув забрати гелікоптер, інших госпіталізували на машинах "швидкої".

Раніше у Швейцарії німецький туристичний автобус потрапив у ДТП, було травмовано 15 осіб.