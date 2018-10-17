Кількість загиблих при теракті в Керчі знову зросла

В результаті нападу на коледж в Керчі загинули 19 осіб.

Кількість загиблих при теракті в Керчі зросла до 19 осіб.

Про це повідомляють у Центрі медицини катастроф, передає "Ехо Москви". У лікарні помер один з постраждалих.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 19 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.