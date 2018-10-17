Кількість загиблих при теракті в Керчі знову зросла
17:12, 17 жовтня 2018Інциденти
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В результаті нападу на коледж в Керчі загинули 19 осіб.
Коледж в Керчі, де стався напад / REUTERS
Кількість загиблих при теракті в Керчі зросла до 19 осіб.
Про це повідомляють у Центрі медицини катастроф, передає "Ехо Москви". У лікарні помер один з постраждалих.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 19 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.
Теракт в Керчі: що відомо про вибух в керченському коледжі
Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.
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