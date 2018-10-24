Вибухи на арсеналі під Ічнею: пошкоджені будинки відновлюють за кошт благодійників

На сьогодні вже відновлено понад 140 будинків.

На Чернігівщині відновлення пошкоджених від вибухів на військових складах будинків триває за кошти місцевих бюджетів і благодійників.

Про це повідомили у департаменті інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Чернігівської ОДА.

Згідно з повідомленням, на сьогодні вже відновлено понад 140 будинків. Першочергово ремонтують дахи, поступово відновлюють вікна. Цього тижня для проведення будівельних робіт ДСНС Рівненької області додатково направила 20 осіб. Також відновлюються будинки, що є підвідомчими Міністерству оборони. Загалом, під час пожежі і вибухів на військових складах 258 будинків пошкоджено, з них 16 не підлягають відновленню, 4 - повністю знищено.

За словами в.о. голови облдержадміністрації Юлії Свириденко, зараз всі роботи ведуться за кошти місцевого бюджету та благодійників. «Документи на компенсацію в Мінекономрозвитку та Мінрегіон уже подали. Загальна сума — близько 7 мільйонів гривень. Першочергово - це гроші для школи (селище Дружба). Туди треба повертати дітей, зараз більшість з них на відпочинку в санаторіях», - поінформувала вона.

На відкритий рахунок для постраждалих надійшло понад 140 тис. грн.

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Свириденко також уточнила, коли будуть кошти на компенсацію за зруйноване (чи аварійне) житло — поки мають відповідні акти обстеження 9 таких будівель — невідомо. Адже документи мають опрацювати три міністерства. Хоча, за її словами, прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що це буде максимально швидко, як того дозволяє процедура.

Як зазначила виконуюча обов’язки голови Ічнянської РДА Валентина Рябчун, родини із зруйнованих будинків прилаштовані. Одна з них (мама і двоє дітей) перебуває в лікарні Парафіївки, ще одна сім’я проживає у гуртожитку місцевого ліцею, решта — у родичів.

Всього станом на 24 жовтня у пунктах евакуації (двох медичних закладах Ічні й Парафіївки, Крупичпільскому територіальному центрі соціального обслуговування) перебувають 52 дорослих та четверо дітей.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

За фактом вибухів на арсеналі відкриті два кримінальні провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) КК України.

Для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі уряд виділив 100 млн грн.

Сьогодні, 24 жовтня, оголошено про повну ліквідацію пожежі на військових складах, відновлення руху залізничного, автомобільного та авіатранспорту.