Російський дрон вдарив у дитячий майданчик у центрі Львова (відео)

Під ранок російські окупанти атакували Львів дронами, внаслідок чого умісті є влучання.
Про це повідомив мер Лвова Андрій Садовий. "У Львові було чути вибухи. Інформацію уточнюємо", - повідомив він.
Пізніше Садовий додав, що ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері в центрі міста. "Символічне місце - те, чого агресор боїться найбільше", - прокоментував міський голова і додав, що обійшлося без постраждалих.
"Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", - деталізував Садовий.
Також він додав, що вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч - зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.
Через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького.
"Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38", - попередив Садовий.
Як додав місцевий телеграм-канал Львів 1256, через атаку дрона було пошкоджено 9 житлових будинків, зокрема, вітражі в церкві св. Ольги та Єлизавети.
Удари РФ по Львову
Крайній раз росіяни атакували Львів в ніч на 9 січня. Тоді російські війська застосували балістичну ракету "Орєшнік". У міноборони РФ навіть заявили, що навмисне вдарили цією ракетою у відповідь на атаку по резиденції російського диктатора Володимира Путіна, яку нібито провела Україна.
Хоча розвідка США встановили, що Україна не атакувала резиденцію Путіна, як про це заявляв Кремль.