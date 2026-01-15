Новий витік iPhone 18 Pro розкрив найбільшу зміну дизайну за десятиліття

Ці розмови ходять вже давно, але, судячи з усього, цього разу вони нарешті збудуться.

Останні витоки вказують на те, що Apple готує найбільшу зміну дизайну iPhone з часів iPhone X. За даними інсайдера Digital Chat Station, в моделях iPhone 18 Pro і 18 Pro Max з'явитьсяпідекранний Face ID.

Чутки говорять про те, що фронтальну камеру можуть перенести в лівий верхній кут екрана, через що зникне "острів" на екрані. Своєю чергою базовий iPhone 18 і iPhone Air 2 збережуть класичний дизайн зі знайомим вирізом Dynamic Island.

Інші технічні характеристики залишаться схожими на поточні моделі: діагоналі екранів, частота оновлення 120 Гц і технологія LTPO для всіх нових iPhone. Це означає, що в базових аспектах користувацький досвід залишиться близьким до iPhone 17, проте зовнішній вигляд Pro-моделей стане більш сучасним і мінімалістичним.

У звіті також йдеться про те, що iPhone 18 Pro і 18 Pro Max отримають камеру зі змінною діафрагмою і новий потужніший чип A20 Pro на 2-нм техпроцесі, що помітно підвищить швидкість роботи і енергоефективність.

Офіційний анонс нових моделей традиційно очікується у вересні 2026 року, як і у попередніх поколінь iPhone. Однак чутки також натякають на можливі зміни в графіку запуску: звичайний iPhone 18 може вийти на пів року пізніше, ніж Pro-версії.

Раніше інсайдери розсекретили iPhone 17e – наступний "бюджетний" смартфон Apple. Його виробництво стартує в січні, а в продаж він надійде цієї весни за ціною 599 доларів.

