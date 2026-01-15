ВПС США розгорнули модернізований гелікоптер для першої ядерної місії

Перша оперативна місія знаменує початок планової інтеграції гелікоптера "Сірий вовк" в операції із забезпечення безпеки ракет.

Гелікоптер MH-139 Grey Wolf Військово-повітряних сил (ВПС) США виконав першу місію, пролетівши разом з колонами з 341-ї ескадрильї забезпечення безпеки ракетних комплексів.

ВПС заявили, що це знаменує собою початкову інтеграцію нового вертольота в операції із забезпечення ядерної безпеки, що підтримують міжконтинентальні балістичні ракетні комплекси США, пише Defence-blog.

Також у ВПС повідомили, що перша місія Grey Wolf включала в себе функції супроводу і захисту під час руху колон, забезпечуючи повітряне прикриття і можливість швидкого реагування для підрозділів, що перевозять критично важливі об'єкти через важкодоступну місцевість.

Як зазначили у ВПС, перехід на MH-139 є частиною більш широких зусиль з модернізації, що підтримують стратегічне стримування США.

Планується, що Grey Wolf буде виконувати завдання з підтримки командування і управління, супроводу конвоїв, реагування на загрози безпеці і транспортування на декількох ракетних полігонах Пентагону.

Очікується, що впровадження MH-139 розширить мобільність 40 вертолітної ескадрильї, яка є одним з найстаріших вертолітних підрозділів, що займаються стратегічними завданнями забезпечення безпеки, і дозволить поліпшити її здатність швидше досягати віддалених об'єктів під час операцій.

ВПС заявили, що перша оперативна місія знаменує початок планової інтеграції вертольота "Сірий вовк" в операції із забезпечення безпеки ракет. Подальші польоти будуть включати супровід, патрулювання території, відпрацювання навчальних сценаріїв і підтримку заходів з оцінки, пов'язаних з вимогами інспекції ядерної безпеки.

Вертоліт MH-139: що відомо

MH-139 - це модернізований вертоліт військової конфігурації, розроблений для заміни UH-1N, що використовується для операцій із забезпечення безпеки ракетних комплексів.

Модернізований варіант забезпечує підвищену швидкість, дальність польоту, а також включає в себе модернізовану авіоніку, поліпшені системи зв'язку і вдосконалені засоби захисту, призначені для забезпечення безпеки під час операцій з ядерної безпеки.

