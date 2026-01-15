Йдуть стопами росіян: китайський конкурент Boeing і Airbus повністю провалився у 2025 році

Державні авіакомпанії Air China, China Eastern і China Southern отримали у минулому році лише 15 літаків С919.

На тлі санкцій і торгової війни зі США, китайська компанія COMAC зазнала серйозних труднощів з реалізацією початкового плану з постачання авіакомпаніям 75 літаків С919.

Російські ЗМІ повідомляють, що державні авіакомпанії Air China, China Eastern і China Southern отримали лише 15 бортів.

Корінь проблеми – американські комплектуючі. Річ у тім, що китайські літаки мають значну частку закордонних компонентів, багато з яких постачаються американськими компаніями.

Відео дня

Зокрема, це стосується двигунів і авіоніки (їх постачають компанії CFM і Honeywell, відповідно), поставки яких були призупинені минулого року за вказівкою президента США Дональда Трампа.

Щодо "‎молодшої "‎ моделі, С909, було поставлено лише п'ять літаків, що значно нижче показників попередніх п'яти років, протягом яких в середньому поставлялося по 27 літаків на рік.

Водночас у 2025 році були й позитивні моменти для COMAC. Так, виробник передав свій перший літак за лізингом і запустив перший тренажер для підготовки пілотів С919.

Довідка УНІАН. C919 - сімейство китайських вузькофюзеляжних середньомагістральних пасажирських літаків. Це найбільший авіалайнер, спроектований і побудований в Китаї (після експериментального Shanghai Y-10).

Торгівельна війна США з Китаєм - головні новини

Минулого року президент США Дональд Трамп заборонив експорт до Китаю ключових американських комплектуючих та технологій для реактивних двигунів, що вдарило по авіалайнеру C919.

Нагадаємо також, що у Китаї скасували заборону на постачання літаків Boeing.

Вас також можуть зацікавити новини: