Долар у банках знову пішов вгору: свіжий курс валют в Україні

Продати долар можна в середньому за курсом 43,00 грн, а євро – 50,10 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 15 січня, подорожчав на 16 копійок і становить 43,56 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 50,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,46 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,80 грн/євро, а курс продажу - 50,55 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 15 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,12 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,26 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько вважає, що наступного тижня найвірогідніша помірна стабілізація курсу з короткими внутрішньоденними коливаннями. Однак якщо знизиться пропозиція валюти – наприклад, через менші надходження від експорту або великі бюджетні виплати – можливі тимчасові підвищення курсів.

