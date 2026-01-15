Кукурудзник XXI століття: безпілотний літак Taurus виконав унікальний рейс

Повідомляється, що літак має максимальну злітну масу 5,7 тонни.

Великий китайський БпЛА вперше виконав далекий логістичний рейс над плато. Про це повідомляє CGTN.

Безпілотник FP-985 Taurus здійснив логістичний політ з Ньїнгчі (захід Китаю) до міського округу Мяньян, що знаходиться у провінції Сичуань, подолавши понад 1100 кілометрів.

Апарат доставив сільськогосподарську продукцію з Сіцзана. Рейс став першим випробуванням логістичного маршруту з використанням великого БпЛА у платоподібних районах Китаю.

Повідомляється, що Taurus має максимальну злітну масу 5,7 тонни, а його корисне навантаження становить понад 2 тонни. Перегінна дальність апарата перевищує 2000 кілометрів.

Безпілотник може використовуватися для розвитку логістичних маршрутів, що з’єднують Сичуань і Сіцзан, тим самим сприяючи вивезенню місцевої сільськогосподарської продукції та полегшуючи доставку вантажів у високогірні райони КНР.

Taurus також спроектований для роботи в екстремальних умовах – на великих висотах, в холодному кліматі і в середовищі з підвищеним вмістом солі, характерній для острівних територій.

Завдяки системам протиобледеніння і високій стійкості до сильного вітру Taurus здатний виконувати всепогодні тривалі операції.

Безпілотна авіація Китаю – інші новини

Нагадаємо, раніше безпілотний китайський конвертоплан Lanying R6000 здійснив дебютний політ у міському окрузі Деян, що у провінції Сичуань.

R6000 здатен виконувати вертикальний зліт і посадку, як звичайний вертоліт. Водночас апарат може похвалитися великою крейсерською швидкістю, як у літака.

Також повідомлялося, що у Китаї здійснив перший випробувальний політ вантажний безпілотний апарат CH-YH1000. Він призначений для поліпшення повітряної логістики у віддалених і важкодоступних районах.

