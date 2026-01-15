Кукурудзник XXI століття: безпілотний літак Taurus виконав унікальний рейс

Великий китайський БпЛА вперше виконав далекий логістичний рейс над плато. Про це повідомляє CGTN.
Безпілотник FP-985 Taurus здійснив логістичний політ з Ньїнгчі (захід Китаю) до міського округу Мяньян, що знаходиться у провінції Сичуань, подолавши понад 1100 кілометрів.
Апарат доставив сільськогосподарську продукцію з Сіцзана. Рейс став першим випробуванням логістичного маршруту з використанням великого БпЛА у платоподібних районах Китаю.
Повідомляється, що Taurus має максимальну злітну масу 5,7 тонни, а його корисне навантаження становить понад 2 тонни. Перегінна дальність апарата перевищує 2000 кілометрів.
Безпілотник може використовуватися для розвитку логістичних маршрутів, що з’єднують Сичуань і Сіцзан, тим самим сприяючи вивезенню місцевої сільськогосподарської продукції та полегшуючи доставку вантажів у високогірні райони КНР.
Taurus також спроектований для роботи в екстремальних умовах – на великих висотах, в холодному кліматі і в середовищі з підвищеним вмістом солі, характерній для острівних територій.
Завдяки системам протиобледеніння і високій стійкості до сильного вітру Taurus здатний виконувати всепогодні тривалі операції.
Безпілотна авіація Китаю – інші новини
Нагадаємо, раніше безпілотний китайський конвертоплан Lanying R6000 здійснив дебютний політ у міському окрузі Деян, що у провінції Сичуань.
R6000 здатен виконувати вертикальний зліт і посадку, як звичайний вертоліт. Водночас апарат може похвалитися великою крейсерською швидкістю, як у літака.
Також повідомлялося, що у Китаї здійснив перший випробувальний політ вантажний безпілотний апарат CH-YH1000. Він призначений для поліпшення повітряної логістики у віддалених і важкодоступних районах.