Південну частину Мирнограду ЗСУ не контролюють, росіяни завели туди артилерію, - джерело

У Родинському ситуація теж погіршилася.

Українські підрозділи досі утримують позиції на півночі Мирнограду, але на півдні міста окупанти вже впевнено облаштувалися та закріпилися.

Про це УНІАН розповіло джерело серед військовослужбовців, обізнане в ситуації у Мирнограді. "Ситуація критична. Південну частину Мирнограду вже декілька тижнів ми не контролюємо. Там росіяни закріпилися та завели свою артилерію. На півночі ж у нас є позиції, але далі вже складніше стримувати противника. Хоч за останні дні ситуація в Родинському теж погіршилася, оточення для наших військових немає", - сказав співрозмовник.

За словами джерела, ворог на напрямку Мирнограду активно використовує дрони на оптоволокні.

"По Мирнограду, як і по Покровську, діють одні з кращих російських підрозділів безпілотних систем - "Архангели" та "Рубікон". Зараз противник почав використовувати для обстрілів наших позицій не тільки FPV, а й бомбери. Ми ж у південну частину Мирнограду практично не залітаємо, а артилерію по росіянах не маємо можливості застосовувати", - наголосив співрозмовник.

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України заявив, що загарбники не припиняють спроб захопити як Покровськ, так і Мирноград.

За його словами, росіяни вже півтора місяці щодня проводять активні штурмові дії. Яременко також повідомив, що окупанти намагаються захопити територію, знаходити нові шляхи для обходу міста.

