Британські миротворці в Україні матимуть 'серйозну уразливість', - The Telegraph

Британські солдати в Україні будуть зв'язані нормами Європейської конвенції з прав людини.

Британські солдати, які будуть направлені в Україну для миротворчої місії, будуть пов'язані нормами Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Як пише The Telegraph, Міністерство оборони Британії підтвердило, що не буде домагатися скасування положень конвенції щодо миротворчої місії, незважаючи на наявність такої можливості.

"Це означає, що британські війська, які діють у регіоні, будуть обмежені іншим правовим кодексом, ніж Росія, яка не є учасницею конвенції", - пише видання.

Ел Карнс, міністр збройних сил, написав: "Україна є членом Ради Європи і підписантом Європейської конвенції з прав людини, і права, передбачені конвенцією, будуть надані військовослужбовцям, дислокованим в Україні у складі Багатонаціональних сил України".

Водночас військові керівники та експерти попередили, що такий підхід створить для тисяч британських військовослужбовців, які мають бути розгорнуті в Україні, ризики судового переслідування з боку Росії або її союзників.

Начальник Генерального штабу з 2006 по 2009 рік лорд Річард Даннатт вважає, що британським миротворцям було б краще відступити від регламенту ЄСПЛ.

"Черговий витік необґрунтованих претензій і післяоперативних розслідувань, чесно кажучи, абсолютно зайвий. Така діяльність лише підриває мотивацію солдатів і моральний дух дислокованих".

Проблема, на думку критиків, полягає в тому, що зобов'язання ЄСПЛ зв'язують руки солдатів сильніше, ніж інші конвенції про бойові дії, такі як закони про збройні конфлікти, потенційно підриваючи військові операції.

Стаття друга конвенції стосується права на життя. Стаття п'ята конвенції стосується права на свободу. Обидві іноді використовуються для початку судових позовів проти солдатів. При цьому професор права Оксфордського університету Річард Екінс зазначив, що це створює серйозну вразливість, якою Росія неодмінно скористається.

"Якщо під час військових операцій ваші війська піддаються судовим позовам з прав людини, перебуваючи в польових умовах, це є серйозною вразливістю. Росіяни не дурні. Позови можуть подавати навіть не російська держава або її представники. Якщо застосування сили викликає суперечки, це може бути оскаржено в судах цілою низкою сторонніх організацій. Це створює певну невизначеність і, ймовірно, спотворить розуміння нашими солдатами того, на що вони мають право. Це серйозна проблема", - зазначив він.

Британські миротворці в Україні

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що його країна направить $270 млн на фінансування підготовки до розгортання військ в Україні. Він поділився, що гроші будуть витрачені на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку, а також на захист від дронів, і на забезпечення готовності миротворців до розгортання.

Водночас глава штабу оборони Великої Британії Річард Найтон заявив, що відправка британських військових в Україну можлива тільки після припинення вогню, і для подібної операції необхідно забезпечити солдатам достатній рівень безпеки.

