Відправляють пенсіонерів і хворих: військовий розповів про нову тактику розвідки росіян

На Костянтинівському напрямку російські окупанти відправляють на розвідку пенсіонерів або хворих.
Про це сказав Андрій Шаповалов, головний сержант 3-го механізованого батальйону в етері Ранок.LIVE. Він пояснив, що таким чином російське командування намагається визначити наявність оборонних позицій ЗСУ, фактично жертвуючи власним особовим складом.
"Людина, яка фізично не може швидко рухатися, маневрено щось робити, і вони таких людей відправляють. Щоб виявити, є десь там наші вогневі ураження чи позиції. Ось, вони дійшли до певної точки, якщо росіяни вмерли - значить там є наші позиції. Таким чином вони виявляють нашу присутність", - розповів військовий.
За його словами, переважна більшість таких спроб закінчується втратами для росіян. Але бувають окремі випадки, коли російські військові здаються в полон.
Ситуація на Костянтинівському напрямку
Нещодавно український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що на Донеччині росіяни мають успіх поблизу міста Костянтинівка.
За даними Генштабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку окупанти проводять атаки у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Іванопілля, Берестка та Степанівки.