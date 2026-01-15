Відправляють пенсіонерів і хворих: військовий розповів про нову тактику розвідки росіян

Він пояснив, що таким чином російське командування намагається визначити наявність оборонних позицій ЗСУ.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти відправляють на розвідку пенсіонерів або хворих.

Про це сказав Андрій Шаповалов, головний сержант 3-го механізованого батальйону в етері Ранок.LIVE. Він пояснив, що таким чином російське командування намагається визначити наявність оборонних позицій ЗСУ, фактично жертвуючи власним особовим складом.

"Людина, яка фізично не може швидко рухатися, маневрено щось робити, і вони таких людей відправляють. Щоб виявити, є десь там наші вогневі ураження чи позиції. Ось, вони дійшли до певної точки, якщо росіяни вмерли - значить там є наші позиції. Таким чином вони виявляють нашу присутність", - розповів військовий.

За його словами, переважна більшість таких спроб закінчується втратами для росіян. Але бувають окремі випадки, коли російські військові здаються в полон.

Ситуація на Костянтинівському напрямку

Нещодавно український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що на Донеччині росіяни мають успіх поблизу міста Костянтинівка.

За даними Генштабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку окупанти проводять атаки у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Іванопілля, Берестка та Степанівки.

