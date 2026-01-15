Біля Чорнобиля зафіксували 'господарів' засніжених хащів: що це за тварини (фото)

На околицях Чорнобиля орнітолог Сергій Домашевський за 1,5 години зустрів оленів 15 разів.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували у засніженому лісі лося та оленів. Про тварин розповіли у заповіднику та оприлюднили відповідні фото.

"Зима огортає ліс тишею. Сніг приглушує кроки, дерева завмирають, ніби прислухаються до подиху природи. І саме в цій тиші з’являються вони – величні й спокійні, справжні господарі засніжених хащів", - розповідають дослідники.

Зазначається, що серед снігових кучугур і морозного повітря ці тварини продовжують свій щоденний шлях: шукають їжу, долають замети, зберігають тонку рівновагу між обережністю й силою.

У заповіднику наголошують, що для таких мешканців заповідника зима – не випробування, а звичний і невід’ємний етап життя.

Автор фото Сергій Домашевський також повідомив, що напередодні, 14 січня, проїхався околицями Чорнобиля та за 1,5 години оленів зустрів 15 разів.

Зима у Чорнобильському заповіднику

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували аномальні погодні явища – різкі зміни температур й одночасні опади стають випробуванням для диких тварин та птахів. Зокрема, кількість опадів значно перевищила кліматичну норму, температурний фон був нижчим за середні багаторічні показники.

Нестійка погода спричинила утворення льодової кірки на рослинності та щільного насту на поверхні снігу, а після дощу вода замерзала миттєво, сковуючи все навколо суцільним шаром льоду. Все це ускладню пересування тварин: наст ріже лапи, заважає тікати від хижаків, утруднює пошук їжі й суттєво підвищує енерговитрати.

