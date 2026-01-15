Менше грошей на війну: ЄС знизив стелю цін на російську нафту

До 16 квітня країни-члени блоку можуть купувати у РФ нафту за старими контрактами за 47,6 долара за барель.

Європейський союз знову знизив так звану стелю цін на російську нафту, тобто максимальну вартість, за якою Росія може продавати свою сировину до країн-членів блоку. Відповідне рішення оприлюднено в офіційному журналі ЄС.

Згідно із документом, до 31 січня 2026 року РФ не має права продавати нафту до Євросоюзу дорожче за 47,6 долара за барель. Тоді як з 1 лютого ціна має знизитись ще до 44,1 долара за барель.

Зазначається, що перехідний період діє до 16 квітня 2026 року, дозволяючи країнам-членам блоку сплачувати за російську нафту до 47,6 долара за барель за договором, укладеним до 1 лютого 2026 року.

Відео дня

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

Про можливе запровадження стелі цін на російську нафту заговорили ще в перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними ЗМІ, наприкінці листопада 2022 року ЄС обговорював запровадження стелі цін на російську нафту в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель. У грудні того ж року Рада ЄС погодила запровадження стелі цін на російську нафту у 60 доларів за барель.

3 вересня 2025 року Євросоюз знизив "стелю цін" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель. Тоді ж європейці зробили її "динамічною" - із правом перегляду у меншу чи більшу сторону.

Вас також можуть зацікавити новини: