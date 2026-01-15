Менше грошей на війну: ЄС знизив стелю цін на російську нафту

Європейський союз знову знизив так звану стелю цін на російську нафту, тобто максимальну вартість, за якою Росія може продавати свою сировину до країн-членів блоку. Відповідне рішення оприлюднено в офіційному журналі ЄС.
Згідно із документом, до 31 січня 2026 року РФ не має права продавати нафту до Євросоюзу дорожче за 47,6 долара за барель. Тоді як з 1 лютого ціна має знизитись ще до 44,1 долара за барель.
Зазначається, що перехідний період діє до 16 квітня 2026 року, дозволяючи країнам-членам блоку сплачувати за російську нафту до 47,6 долара за барель за договором, укладеним до 1 лютого 2026 року.
Санкції ЄС проти Росії - останні новини
Про можливе запровадження стелі цін на російську нафту заговорили ще в перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними ЗМІ, наприкінці листопада 2022 року ЄС обговорював запровадження стелі цін на російську нафту в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель. У грудні того ж року Рада ЄС погодила запровадження стелі цін на російську нафту у 60 доларів за барель.
3 вересня 2025 року Євросоюз знизив "стелю цін" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель. Тоді ж європейці зробили її "динамічною" - із правом перегляду у меншу чи більшу сторону.