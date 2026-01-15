Мережу підкорило відео з комунальницею, що чистила сніг під час прильоту 'Шахеда' у Львові

Вона продовжила чистити сніг навіть після того, як "Шахед" впав їй майже під ноги.

У мережі завірусилось відео із ранковим прильотом "Шахеда" по центру Львова, на якому прибиральниця снігу, якій ворожий дрон впав мало не під ноги, спокійно продовжує свою роботу після атаки.

У Львівській міськраді повідомили, що безстрашна жінка на відео - комунальниця Оля, яка прибирає Львів вже 10 років.

"Все бачимо, віддячимо", - сказано у повідомленні.

Відео дня

"Радіо Свобода" знайшло жінку і розпитало в неї про момент атаки.

"Я прибрала зупинку, я ж не знала, що буде летіти", - розповідає жінка.

Вона ділиться, що співробітник поліції попередив її та колег, що необхідно ховатися, "а над головою якраз пролетіло".

За її словами, вибух був дуже гучним.

"І все, ми втікли просто. Там ще наші люди прибирали", - розповідає жінка.

Приліт по Львову - що відомо

Сьогодні під ранок російські окупанти атакували Львів дронами. Мер Андрій Садовий повідомив, що ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері в центрі міста. На щастя, обійшлося без постраждаллих.

Також він додав, що вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч - зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках. Місцеві тг-канали пишуть, що через атаку дрона було пошкоджено, зокрема, вітражі в церкві св. Ольги та Єлизавети.

