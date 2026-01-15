СБУ підрахували, скільки ударів РФ завдала по українській енергетиці з жовтня

Удари РФ по енергетиці є послідовною політикою Кремля, зазначили в СБУ.

З початку опалювального сезону СБУ зафіксувала та задокументувала 256 повітряних атак Росії по енергооб’єктах та системах теплопостачання України.

Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

Зазначається, що з початку жовтня 2025 року росіяни цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей України. Крім того, було завдано 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України.

"Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності", – зазначили в СБУ.

Служба додає, що кожна з атак була комбінованою, з використанням десятків російських дронів та ракет. Найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації ворог завдав у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.

Зазначається, що в період різкого похолодання такі удари призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців.

"Служба безпеки кваліфікує системне знищення росією енергосистеми України як злочини проти людяності (ст. 442-1 Кримінального кодексу України), оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах", – додали в СБУ.

Раніше екс-міністр оборони та екс-голова уряду Денис Шмигаль заявив, що порівнюючи з Харковом, Київ був набагато гірше підготовлений до російських ракетно-дронових ударів по енергосистемі взимку. За його словами, це призвело до масових відключень світла, тепла та гарячої води у містян.

Тим часом Atlantic Council пише, що РФ намагається використати зиму, як інструмент тиску на цивільне населення. Експерти зазначають, що удари по цивільній інфраструктурі є однією з небагатьох стратегій, на які нині робить ставку Володимир Путін, намагаючись досягти прориву на тлі відсутності успіхів на фронті.

