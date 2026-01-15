'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: скільки коштують долар і євро 15 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,67 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 15 січня, подорожчав на 23 копійки і становить 43,58 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 20 копійок і становить 50,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,98 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер подорожчав на 19 копійок до 43,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і складає 50,76 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 15 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,12 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,26 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подорожчав на 16 копійок і становить 43,56 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 50,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,10 гривні за євро.

