У низці областях України запроваджено аварійні відключення: де найменше світла

Обмеження запроваджено через наслідки російських ударів по енергосистемі.

У Полтавській та Сумській областях зранку 15 січня було запроваджено аварійні відключення. Рішення прийнято у зв'язку з важкою ситуацією в енергосистемі в наслідок російських обстрілів.

Як зазначили у Полтаваобленерго, аварійні відключення застосовано у місті Полтава та Полтавській області з 8:00.

"Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики", - пояснили енергетики.

З 8:00 четверга, 15 січня, запроваджено аварійні відключення і на Сумщині. Як пояснили у Сумиобленерго, рішення ухвалене на підставі наказу НЕК "Укренерго". Обмеження запроваджено через пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак.

Екстрені відключення тривають у столиці та частині Київської області. У Міненерго не називають навіть орієнтовних строків повернення тут графіків погодинних відключень. У ДТЕК "Київські регіональні електромережі" уточнили, що екстрені відключення продовжують діяти у Броварському та Бориспільському районах Київщини.

У ДТЕК "Одеські електромережі" додали, що на Одещині 15 січня можуть застосовуватися мережеві обмеження. Як пояснили у компанії мережеві обмеження – це вимушені аварійні відключення, аби не допустити аварій.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

У січні Російська Федерація суттєво посилила обстріли енергетичної інфраструктури Києва. Так, нещодавно росіяни атакували найбільші столичні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 – тимчасово залишивши без тепла половину Києва у тріскучі морози. 400 будинків у столиці і надалі залишаються без опалення.

Через наслідки ворожих атак у Києві та частині області тривають екстрені відключення. У компанії ДТЕК зазначили, що, орієнтовно, більшість доби столиця буде у темряві.

Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пообіцяла, що в Києві запровадять полегшені графіки подачі електроенергії споживачам вже з вечора четверга – за умов відсутності нових атак на інфраструктуру.

