Росія продовжує нищити енергетику України: у Міненерго розповіли, де ситуація найскладніша

Ворог вкотре завдав ударів по енергосистемі країни.

В ніч на четвер, 15 січня, російські окупанти знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення споживачів, повідомляє Міністерство енергетики України.

Через новий удар ворога були знеструмлені споживачі на Житомирщині та Харківщині. Також сім населених пунктів на Київщині та Чернігівщині залишаються без світла через складні погодні умови.

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють аварійні відключення, тож погодинні графіки не працюють. Ремонтні роботи у Києві та області тривають цілодобово, попри складні погодні умови, запевняють енергетики.

Також аварійні відключення застосовані і в Одеській області, де продовжують ліквідовувати наслідки російських обстрілів.

Споживачі у прифронтових та прикордонних територіях залишаються довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій. Ремонтні роботи ускладнені постійними бойовими діями.

Загалом у більшості регіонів України діють погодинні графіки подачі світла для споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. Енергетики вкотре закликають до раціонального використання електроенергії.

Ситуація в енергосистемі Києва – останні новини

Новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль розкритикував столичну владу за недостатню підготовку до російських обстрілів під час зимових холодів. За його словами, Київ був зовсім не готовий до можливих викликів.

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, владі на всіх рівнях "абсолютно можливо було підготувати" альтернативні джерела для уникнення критичної ситуації з енергозабезпеченням столиці.

