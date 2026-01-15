'Наче життя зупинилося': кияни розповіли AP, як виживають без світла і тепла

Хоча аварійні ремонтні бригади працюють на повну силу, щоб відновити електропостачання, ситуація далека від поліпшення.

Російські атаки на енергоінфраструктуру залишили українців без світла і тепла в найхолоднішу зиму за останні роки. Без опалення залишаються сотні багатоповерхівок у Києві. І хоча аварійні ремонтні бригади працюють на повну силу, щоб відновити електропостачання, ситуація далека від поліпшення. Видання Associated Press поспілкувалося з киянами і дізналося, як вони справляються з відсутністю світла і тепла у своїх будинках.

Подружжя, Михайло, 39 років, і Ганна, 43 роки, розповіли, що у них є газова плита для приготування їжі, але ночами вони разом з 5-річною дочкоює Марією збиваються в купу в одному ліжку під товстими ковдрами. "Нам доводиться використовувати всі ковдри, які є в будинку", - сказала Ганна.

Вдень подружжя бере дочку з собою на роботу, тому що в дитячому садку Марії немає опалення.

76-річна Зінаїда Глига розповіла, що нагріває воду на газовій плиті і розливає її по пляшках, які кладе в ліжко. Вона каже, що не скаржиться, тому що українським солдатам на лінії фронту доводиться ще гірше.

"Звичайно, важко, але якщо уявити, через що зараз проходять наші хлопці в окопах, то доводиться терпіти", – сказала вона. "Що тут поробиш? Це війна".

Тетяна Татаренко сказала, що двоє її синів воюють на війні. Після того, як безпілотник "Шахед" влучив у сусідній багатоквартирний будинок, вона стала ще більше боятися нічних російських обстрілів.

"Це ніби життя в будинку зупинилося, таке відчуття", – сказала вона.

Її сусідка, 89-річна фізик Раїса Дергачова, живе одна і іноді грає на піаніно в "жахливому холоді".

"Звичайно, це важко пережити. Ми пережили Другу світову війну, а тепер на нас обрушилася ця жахлива війна", – сказала вона.

Що зі світлом і теплом у Києві

У січні РФ атакувала столичні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 – залишивши без тепла половину Києва. Зараз без опалення залишаються близько 400 багатоповерхових будинків столиці.

Через складну ситуацію ввечері 14 січня президент Володимир Зеленський оголосив режим надзвичайної ситуації в енергетиці України.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев в інтерв'ю УНІАН заявив, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 - навряд чи запрацюють на повну потужність як мінімум до кінця поточного опалювального сезону.

