У Житомирі затримано осіб, які займались підробленням документів України та ЄС (фото)

У помешканнях затриманих осіб проведено санкціоновані обшуки.

У Житомирі вчора затримано трьох осіб, які займались виготовленням та збутом підроблених документів України та ЄС

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Так, протиправну схему незаконного виготовлення та збуту підроблених документів України та ЄС викрито в рамках кримінального провадження оперативними підрозділами Держприкордонслужби в місті Житомирі.

Читайте такожУ Києві викрили продавців підроблених дипломів про вищу освіту

"Так, учора, під час документування злочинної діяльності, співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби та слідчі Житомирського міськвідділу поліції, під процесуальним керівництвом Житомирської місцевої прокуратури, з залученням підрозділу оперативного реагування ДОЗОР, в місті Житомир затримали 3 злочинців. Вони намагалися збути підроблені документи громадян Румунії, видаючи їх за справжні", - сказано у повідомленні.

Злочинці запевняли громадян України, що по цих документах вони зможуть безперешкодно перебувати та працювати в країнах Європейського Союзу.

У помешканнях затриманих осіб проведено санкціоновані обшуки. Вилучено обладнання для незаконного виготовлення документів та незареєстровану бойову зброю. Слідчі дії тривають.