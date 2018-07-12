Сім'я з Туреччини викинула документи в одеському аеропорту і намагалася пройти за підробленими

Підробки вилучено встановленим порядком. Громадянам Туреччини заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки.

У міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники вчора виявили турецьку родину з підробленими документами.

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, під час оформлення пасажирів, які прилетіли зі Стамбула, у прикордонників Одеського загону виникли сумніви в достовірності документів, які сім'я надала на паспортний контроль.

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За результатами подальшої перевірки, фахівці зафіксували факти підробки інформаційних сторінок паспортів батька, матері і трьох неповнолітніх дітей, 2010 2013 і 2015 років народження. Інших документів при собі вони не мали.

«Однак згодом, оглядаючи територію пункту пропуску, прикордонники в одному з приміщень знайшли дійсні паспортні документи громадян Туреччини, але тільки на інші установчі дані. З'ясувалося, що перед проходженням прикордонного контролю батьки викинули ці документи», - повідомили у відомстві.

Підробки вилучено встановленим порядком. Громадянам Туреччини заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки.

Як повідомляв УНІАН, раніше в аеропорту "Бориспіль" затримали наркодилерів з кокаїном на 30 мільйонів гривень.