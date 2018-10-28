На Дніпропетровщині затримали росіянина та його спільників за вбивства п'ятьох українців

Вбивства скоювалися від початку року і до теперішнього часу.

На Дніпропетровщині поліція затримала громадянина Росії та його спільників за вбивства п'ятьох громадян України.

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Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook.

За його словами, вбивства відбувалися від початку року і до теперішнього часу. За словами Аброськіна, зловмисники "відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували на подвір’ї будинку, де мешкали".

"Чому вбивали - тяжко розуміти. Кожного разу все починалося зі спільного розпиття алкогольних напоїв, потім образи, за їхніми словами, а далі - вбивство й ховали труп", - написав Аброськін.

Раніше УНІАН повідомляв, що столичні правоохоронці виявили в озері в Дарницькому районі тіла двох дітей. Їх матір в неадекватному стані затримали неподалік від Чернігова.

Згодом стало відомо, що у вбивстві малюків 5 та 6 років зізналася мати - Катерина Бабкіна 1982 року народження. Жінка нібито й сама хотіла втопитися, але не змогла. Причиною вбивства, як стверджується, стало те, що батько пішов з родини і одружився на іншій. Підозрювана працювала в дитячому садку і раніше ніколи не була помічена за вживанням алкоголю.