Жорстоке вбивство дітей у Києві: фото, відео, подробиці трагедії (18+)

У вбивстві дітей зізналася мати – вона й сама хотіла втопитися, але не змогла.

В мережі опубліковані фото та відео з місця вбивства двох дітей в Дарницькому районі Києва. Рятувальники витягли їх тіла з озера Срібний кіл.

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Стрім з місця подій вів проект dtp.kiev.ua. Повідомляється, що у вбивстві малюків 5 та 6 років зізналася мати - Катерина Бабкіна 1982 року народження. Жінка нібито й сама хотіла втопитися, але не змогла.

Причиною вбивства, як стверджується, стало те, що батько пішов з родини і одружився на іншій. Підозрювана працювала в дитячому садку і раніше ніколи не була помічена за вживанням алкоголю.

Перегляд фото- та відеоматеріалів не рекомендується неповнолітнім та особам з вразливою психікою.

Нагадаємо, столичні правоохоронці виявили в озері у Дарницькому районі тіла двох дітей. У вбивстві підозрюють їхню матір – її в неадекватному стані затримали неподалік від Чернігова.