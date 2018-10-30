На Чернігівщині жінку знайшли повішеною поряд з двома її мертвими дітьми

Видимих тілесних ушкоджень на тілах дітей не виявлено. Їх мати покінчила життя самогубством через повішення.

На Чернігівщині поліція встановлює обставини смерті жінки та двох дітей віком 2 та 6 років.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій ГУ Нацполіції в області.

Згідно з інформацією, сьогодні зранку до поліції надійшла інформація, що в селищі Талалаївка Чернігівської області за місцем проживання виявлено тіла дітей - двох та шести років. Їх мати покінчила життя самогубством через повішення.

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На місце події працюють місцева й обласна слідчо-оперативні групи поліції, керівництво та представники прокуратури.

На даний час ознак присутності сторонніх осіб у приміщенні та видимих тілесних ушкоджень на тілах дітей не виявлено.

Остаточна причина смерті матері і дітей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, у Києві мати втопила двох своїх дітей в озері.