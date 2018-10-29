У Києві мати втопила двох своїх дітей в озері: жінці оголошено підозру (фото, відео)

Прокурор вніс до Дарницького райсуду столиці клопотання про арешт 36-річної жінки.

Матері двох малолітніх дітей, тіла яких зранку 28 жовтня виявили в озері Срібний кіл поблизу станції метро «Осокорки» у Дарницькому районі Києва, оголошено підозру в умисному вбивстві.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.

Сьогодні прокурор вніс до Дарницького райсуду столиці клопотання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дії 36-річної жінки кваліфіковано за п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей).

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Інформація про зникнення 5-річного хлопчика та 6-річної дівчинки надійшла ввечері 26 жовтня від їхнього батька. За його словами, колишня дружина зранку пішла з дому разом з їхніми спільними дітьми та не виходить на зв'язок.

Зниклу жінку за орієнтуванням виявили наступного дня на трасі Київ - Чернігів в неадекватному стані. У розмові вона повідомила, що втопила дітей в озері Срібний кіл та намагалася накласти на себе руки.

Правоохоронці розпочали відпрацювання території навколо озера та виявили у воді поблизу берега носову хустинку і декілька цукерок, які, ймовірно, належали зниклим дітям.

Зранку наступного дня водолази і співробітники ДСНС продовжили пошуки та виявили тіла втоплених дітей.

У неділю, 28 жовтня, на місці трагічної загибелі хлопчика та дівчинки за участю підозрюваної було проведено слідчий експеримент.

У межах слідства будуть призначені судові експертизи, у тому числі психіатрична експертиза для встановлення осудності жінки. До вирішення питання про обрання запобіжного заходу затримана перебуватиме в ІТТ.