Причиною вибухів на арсеналі поблизу Ічні є диверсія - прокурор

Причиною вибухів на арсеналі Міністерства оборони поблизу Ічні Чернігівської області є диверсія.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив військовий прокурор Центрального регіону Григорій Рябенко.

Він повідомив, що на сьогодні ще триває розмінування території арсеналу, тому остаточні розміри збитків поки що встановити неможливо.

“Триває комплексна судова експертиза у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Перед експертами поставлені питання, які відносяться до військової, технічної, балістичної складових. За результатами цих експертиз будуть прийматися рішення. Але вже зараз можна сказати, що причина вибухів - диверсійна діяльність з фізичним проникненням на технічну територію 6-го арсеналу осіб, які наразі ще не встановлені”, - сказав військовий прокурор.

За словами Рябенка, ще зарано говорити про те, яка саме вибухівка була закладена диверсантами і хто ці диверсанти.

“Експерти з місця детонації отримали зразки грунту для дослідження, і ми чекаємо їхнього рішення. Стосовно диверсантів є оперативні напрацювання СБУ, але озвучувати конкретні прізвища на сьогодні можливості немає”, - сказав Рябенко.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тис. осіб.

За фактом вибухів на арсеналі відкрито два кримінальних провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Для подолання наслідків вибухів виділив 100 млн грн.

24 жовтня було оголошено про повну ліквідацію пожежі на військових складах.