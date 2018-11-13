На залізничному вокзалі в Києві виявили труп (фото)

Що стало причиною смерті і куди прямував чоловік — встановлять правоохоронці.

У вівторок, 13 листопада, в Києві на Дарницькому залізничному вокзалі виявили труп чоловіка. Тіло лежало на другій платформі.

Дзвінок на лінію 103 надійшов близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловіку було близько 70 років. Ознак насильницької смерті не виявили. Що стало причиною смерті і куди прямував чоловік — встановлять правоохоронці.

Читайте такожУ центрі Києва біля пам " ятника актору Бикову знайшли свіжу дитячу могилу - ЗМІ

Зазначимо, що особу померлого встановили, при ньому виявили документи, що посвідчують особу. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. На час роботи експертів, вхід через підземний перехід на другу платформу закрили.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва виявили дивне поховання дитини.