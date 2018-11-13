На залізничному вокзалі в Києві виявили труп (фото)
16:01, 13 листопада 2018Інциденти
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Що стало причиною смерті і куди прямував чоловік — встановлять правоохоронці.
За попередньою інформацією, чоловіку було близько 70 років / Інформатор
У вівторок, 13 листопада, в Києві на Дарницькому залізничному вокзалі виявили труп чоловіка. Тіло лежало на другій платформі.
Дзвінок на лінію 103 надійшов близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, чоловіку було близько 70 років. Ознак насильницької смерті не виявили. Що стало причиною смерті і куди прямував чоловік — встановлять правоохоронці.
Інформатор
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Зазначимо, що особу померлого встановили, при ньому виявили документи, що посвідчують особу. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. На час роботи експертів, вхід через підземний перехід на другу платформу закрили.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва виявили дивне поховання дитини.
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