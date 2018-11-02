У центрі Києва виявили дивне поховання дитини: ЗМІ дізналися деталі

Під могильною плитою було виявлено урну з прахом. Поліція встановила батьків дитини, яких зараз допитують.

У п'ятницю, 2 листопада, в Києві жінка, яка доглядає за пам'ятниками на Петровській алеї, побачила біля монумента акторові Леоніду Бикову маленьку надгробну плиту, на якій було надряпано "Макар Вадимович Ф.".

Оскільки місце поховання займало невелику площу, жінка зробила висновок, що під могильною плитою похована дитина. Деякі ЗМІ одразу ж оголосили про те, що в центрі Києва виявлено тіло дитини, яке вже відправлено на експертизу. Проте у столичній поліції повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності, передають "Факти".

"Могильна плита дійсно знайдена, — розповіла представник столичної поліції Оксана Блищик. — Причому свідок стверджує, що ще зовсім недавно надгробка на цьому місці не було. Але говорити про те, що під плитою похована дитина, ми поки не можемо. Наразі (2 листопада, 12:25. — Авт.) біля ймовірного поховання перебувають співробітники поліції. Вони чекають на рятувальників, які повинні будуть перевірити, чи є під плитою труп".

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Між тим журналісти "Фактів" провели власне розслідування. Їм вдалося з'ясувати, що дитина, чиї ім'я, прізвище та по батькові повністю збігаються з тими, що вибиті на надгробку, дійсно померла у лікарні. Але це сталося ще 5 липня 2016 року.

Як стало відомо ЗМІ, новонароджений Макар потрапив на лікування в інститут нейрохірургії імені Ромоданова з діагнозом «гідроцефалія», яка виникла через внутрішній крововилив на шосту добу після народження дитини. Врятувати її не вдалося.

Мати померлого хлопчика — з Придністров'я, батько — з Криму. У Києві подружжя жило у родичів. У них повинна бути ще одна дитина — п'ятирічна дівчинка.

Всі відомі дані дитини збігаються, крім одного. Якщо малюк помер ще влітку 2016 року, то як його могила виявилася в центрі Києва восени 2018-го. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Станом на 15:00 стало відомо, що під могильною плитою була виявлена урна з прахом. Поліція встановила батьків дитини, яких зараз допитують.

2 листопада ЗМІ повідомили, що мешканка Києва повідомила в поліцію про страшну знахідку в Печерському районі столиці. Киянка виявила біля пам'ятника акторові Леоніду Бикову на Петровській алеї дивну гранітну плиту, на якій кустарним способом було надряпано ім'я - Фоміних Макар Вадимович.