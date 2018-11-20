В Одесі "швидка" з пацієнткою потрапила в ДТП і перекинулася на бік (фото)

Всього в ДТП пошкоджено 4 автомобілі, про постраждалих в даний час інформація уточнюється.

Сьогодні ввечері в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги, що транспортував пацієнтку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, ДТП сталося на Молдаванці - на перетині вулиць Разумовської та Мечникова.

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«Сталося зіткнення автомобіля Renault і машини швидкої допомоги, яка пересувалася з увімкненими спецсигналами. Від удару швидка допомога перекинулася, внаслідок чого отримали пошкодження Ford і Renault», - повідомили в прес-службі.

Відзначається, що всього у ДТП пошкоджено 4 автомобілі, про постраждалих в даний час інформація уточнюється. За даними прес-служби, швидка везла літню жінку, після аварії її перевантажили в іншу машину швидкої допомоги, і лікар з фельдшером поїхали з нею в лікарню.

Причини та обставини з'ясовуються слідчим.

За деякими даними, автомобіль швидкої медичної допомоги компанії «Інто-Сана», який віз пацієнтку, зіткнувся з машиною агентства з безпеки, що йшла на зелений сигнал світлофора.