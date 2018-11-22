На Личаківському цвинтарі у Львові затримали трьох польських студентів, які намагались підпалити фаєри

Охорона кладовища помітила на території цвинтаря трьох молодиків із сумкою, у якій провокатори принесли великі фаєри.

У четвер, 22 листопада, близько 11:00 на Личаківському кладовищі затримали трьох польських студентів, які намагались підпалити фаєри на одному із полів цвинтаря.

Про це повідомив заступник міського голови Львова із питань розвитку Андрій Москаленко, передає "Захід.нет".

«Провокаторів затримали неподалік польських військових поховань. Директор Личаківського кладовища повідомив, що після затримання охороною кладовища — одразу було викликано працівників поліції та СБУ. Провокаторів буде передано правоохоронним органам для вчинення дій згідно з чинним законодавством», — повідомив Андрій Москаленко.

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Він уточнив, що охорона кладовища помітила на території цвинтаря трьох молодиків із сумкою, у якій провокатори принесли великі фаєри. Студентів затримали у той час, коли вони намагались підпалити їх.

Працівник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області Юрій Голуб повідомив, що на місці події зараз працює слідчо-оперативна група. Більше інформації повідомлять згодом.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада під час товариського матчу між збірними Польщі і Чехії (0:1) в Гданську польські фанати вивісили банер «Львів – колиска польського футболу».