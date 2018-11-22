Хотів повіситися, але впав з моста: у Харкові знайшли тіло 40-річного чоловіка

Повідомлення про те, що під мостом лежить тіло чоловіка, надійшло до поліції сьогодні зранку.

У Харкові знайшли тіло 40-річного чоловіка, який, за попередніми даними, хотів повіситися, але не втримався та впав з моста на проїзжу частину.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомлення про те, що на перехресті вулиці Залютінська та Сумський шлях під мостом лежить тіло чоловіка, надійшло до поліції у четвер, 22 листопада, о 10.13.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Холодногірського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини події з’ясовуються.

Як сьогодні повідомляв УНІАН, в Оболонському районі Києва хлопець наклав на себе руки на очах у своїх знайомих, стрибнувши в озеро з крижаною водою.