У Києві хлопець наклав на себе руки на очах у знайомих (відео)
13:14, 22 листопада 2018Інциденти
1256 0
Наразі водолази ведуть пошуки тіла.
В Оболонському районі Києва хлопець наклав на себе руки на очах у своїх знайомих. Він стрибнув в озеро з крижаною водою.
Читайте такожВ Одесі хвиля змила дівчину з пірсу в море, вона потонула
Наразі на місці трагедії ведуться пошуки тіла хлопця. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Kyiv Live.
Голос за кадром розповів, що знайомі намагалися відрадити хлопця від вчинення суїциду, але він на їхніх очах стрибнув у воду й потонув.
Як повідомляв УНІАН, матері двох малолітніх дітей, тіла яких вранці 28 жовтня виявили в озері Срібний кіл біля станції метро "Осокорки" в Дарницькому районі Києва, оголошено підозру у навмисному вбивстві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter