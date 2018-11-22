У Києві хлопець наклав на себе руки на очах у знайомих (відео)

Наразі водолази ведуть пошуки тіла.

В Оболонському районі Києва хлопець наклав на себе руки на очах у своїх знайомих. Він стрибнув в озеро з крижаною водою.

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Наразі на місці трагедії ведуться пошуки тіла хлопця. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Kyiv Live.

Голос за кадром розповів, що знайомі намагалися відрадити хлопця від вчинення суїциду, але він на їхніх очах стрибнув у воду й потонув.

Як повідомляв УНІАН, матері двох малолітніх дітей, тіла яких вранці 28 жовтня виявили в озері Срібний кіл біля станції метро "Осокорки" в Дарницькому районі Києва, оголошено підозру у навмисному вбивстві.