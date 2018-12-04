Обіймали та обкрадали: в Одесі затримали молодиків, які "полювали" на іноземців

Потерпілі втрачали пильність при обіймах з незнайомцями, а разом з нею - золоті прикраси, гаманці та телефони.

В Одесі затримали групу молодиків, які підходили до незнайомих іноземців, стискали їх у «дружніх» обіймах, після чого обкрадали жертву.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Четверо молодиків «працювали», в основному, з іноземцями, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

«Оточивши приголомшену людину та стискаючи її у «дружніх» обіймах, молодики непомітно знімали з неї золоті прикраси, витягали з кишень гаманці, ґаджети та інше цінне майно. Якщо ж «схема» не спрацьовувала і потерпілий приходив до тями, йому погрожували фізичною розправою, вже відкрито відбирали речі і йшли геть», - розповіли у поліції.

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Наразі правоохоронцями встановлено причетність спільників до скоєння трьох крадіжок та одного грабежу на території Одеси. Серед потерпілих були і українці.

Усі четверо підозрюваних виявилися місцевими жителями віком від 21-го до 28-ми років. На даний час за фактами злочинної діяльності групи відкриті кримінальні провадження за статтями 185 (крадіжка) та 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За погодженням з прокуратурою слідчим внесено клопотання про взяття під варту і трьох інших її учасників. На даний момент фігуранти провадження перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів.