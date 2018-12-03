В Кривому Розі озброєний сокирою чоловік в масці тигра намагався пограбувати магазин (відео)

Співробітники магазину самостійно знешкодили нападника та утримували його до приїзду поліції.

У Кривому Розі продавці магазину фототехніки затримали та передали поліцейським чоловіка, який прийшов грабувати магазин у новорічній масці тигра.

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Як повідомляється на сайті нацполіції Дніпропетровської області, злочин стався ввечері 30 листопада у Саксаганському районі міста. Співробітники магазину самостійно знешкодили озброєного сокирою нападника та утримували його до приїзду поліції.

Правоохоронці затримали розбійника та доставили до відділення поліції. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій). Злодію загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на вулиці Кадровій у Дніпрі чоловік образився на продавчиню і розгромив магазин за те, що жінка взяла хліб руками, не одягнувши рукавички.