Возом до лікарні: на Волині через бездоріжжя швидка не могла дістатися до хворої (відео)

На жаль, врятувати її не вдалося.

На Волині через бездоріжжя швидка не могла дістатися до хворої.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Кілька сотень метрів медики змушені були долати возом. Вдома бабусі, яка задихалася, надали невідкладну допомогу. Потім стареньку, у якої, ймовірно, був набряк легенів, тією ж підводою доправили до автівки, а тоді вже каретою швидкої до лікарні.

На жаль, врятувати її не вдалося. Після двох днів реанімації 80-річна бабуся померла.