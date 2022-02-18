Інцидент стався на Хмельниччині, хлопчик почав бити 55-літню жінку під час застілля.

На Хмельниччині 14-річного школяра підозрюють у вбивстві 55-річної жінки. Хлопчик бив свою знайому сковорідкою та качалкою, бо та без дозволу взяла його сигарети.

Про це повідомляє ТСН.

У середмісті Хмельницької області 55-річна жінка прийшла в гості до чоловіка та його 14-річного сина. Вони пили алкоголь. Під час застілля, як зізнався хлопець, він почав бити жінку усім, що попадалося йому під руку. Все це сталося, бо гостя взяла без дозволу сигарети школяра.

На стінах у квартирі залишилося багато крові, вони й досі нагадують про жорстоке вбивство. У поліції з'ясували, що школяр почав бити гостю, коли його батько вже пішов спати.

"Юнак побив жінку пательнею та качалкою після чого пішов з дому", - розповіли правоохоронці.

Жінка, яка отримала численні удари від школяра, померла. А батько хлопця згодом розповів поліції, що він прокинувся вранці й побачив труп гості. Чоловік вирішив приховати злочин, він викинув тіло біля смітника у дворі, де розташований його будинок.

Труп знайшла поліція, згодом правоохоронці вийшли на слід школяра та його батька. Хлопчик у всьому зізнався. Він не приховував свої мотиви, які дуже вразили копів. Виявилося, що школяр обурився, бо жінка без дозволу взяла його сигарети.

Сусіди чоловіка та його сина шоковані. Вони кажуть, що хлопчик був непривітним, проте ніхто не очікував, що він може до смерті забити жінку. Сусіди вважають, що у всьому винен алкоголь. Батько школяра почав пиячити два роки тому, коли його дружина поїхала служити за контрактом. Сам хлопець невдовзі приєднався до чоловіка та почав брати участь у застіллях.

У школі, де вчиться хлопчик, про проблеми у його родини знали. Він часто прогулював уроки, тому вчителі зверталися до соцслужб. Директорка школи каже, що підліток не мав конфліктів з однолітками, за ним не помічали агресії.

Родина, дійсно, була на обліку, це підтвердили в службі у справах дітей. Проте працівники служби запевнили, що вони не бачили чогось поганого в оселі хлопця, коли вони туди навідувалися. У поліції ж з'ясувалося, що за минулі два роки на чоловіка склали 4 протоколи, бо він неналежно виконував батьківські обов'язки та розпивав із сином алкоголь.

Нині хлопець, який до смерті забив жінку через сигарети, знаходиться в ізоляторі. Якщо його провину доведуть, школяр буде нести повну кримінальну відповідальність.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що пенсіонера з Херсонщини вбили за старенький мобільник. Зловмисник зв'язав дідуся, ламав йому ребра та душив.

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