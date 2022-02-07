Злочинець заліз до літнього чоловіка вночі додому, бив його, стріляв у нього, а зрештою задушив.

На Херсонщині 88-річного пенсіонера вбили за старенький мобільний телефон.

Як повідомляє відділ комунікації поліції області, злочин стався в одному з селищ Бериславського району.

"До поліції звернувся 66-річний чоловік і повідомив, що вранці в будинку виявив тіло свого батька з численними тілесними ушкодженнями, руки та ноги в нього були зв’язано", - йдеться в повідомленні.

На місці події експерти встановили, що смерть пенсіонера настала внаслідок механічної асфіксії. Крім того, в чоловіка було зламано ребра, а також він мав поранення від травматичної зброї.

Поліцейські з’ясували, що вночі підозрюваний проник до домівки пенсіонера та вимагав віддати йому гроші. Нічого не знайшовши, зловмисник зв’язав та побив господаря, наніс йому поранення з травматичної зброї й, не отримавши бажаного, задушив.

"Здобиччю зловмисника став лише старенький мобільний телефон", - повідомляють в поліції.

Правоохоронці встановили підозрюваного у вбивстві - це раніше судимий 33-річний житель смт Новотроїцьке Генічеського району. Під час обшуку в його машині знайшли пістолет, а також особисті речі жертви.

Підозрюваного затримали, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Читайте такожРуками забив 3-річного хлопчика, який не міг рухатися: суд арештував вітчима-нелюдаСлідчим управлінням Головного управління поліції Херсонської області зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" та ч. 4 ст. 187 ККУ "Розбій".

Раніше УНІАН писав, як у Німеччині жінка вбила 5 своїх дітей через фото колишнього.

А чоловік застрелив дружину і трьох маленьких дітей через сертифікат про вакцинацію.

Вас також можуть зацікавити новини: