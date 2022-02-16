Тіло жінки батько зловмисника відніс на смітник, дізналися правоохоронці.

На Хмельниччині за підозрою у вбивстві жительки міста Дунаївці затримали 14-річного школяра.

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, в ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вбивства 55-річної жінки, тіло якої 15 лютого знайшли поруч з місцевим смітником, причетний дев’ятикласник.

"Як з’ясувалося в ході розслідування, хлопець разом зі своїм батьком та загиблою ввечері напередодні вбивства розпивали алкогольні напої. Після того, як батько пішов спати, між юнаком та гостею виник конфлікт, в результаті якого він побив жінку пательнею та качалкою і пішов з дому. Вранці наступного дня батько, прокинувшись, знайшов жінку мертвою у коридорі квартири та виніс її тіло на смітник поблизу будинку. Сина удома не було", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розшукали підлітка і опитали в присутності педагога. Він зізнався у скоєному і пояснив, що побив жінку, бо вона без дозволу взяла його цигарки.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Наразі неповнолітній затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У поліції нагадали, що відповідно до законодавства України кримінальна відповідальність за вчинення особливо тяжких злочинів настає з 14-річного віку.

Крім того, правоохоронці розглядають питання щодо притягнення до відповідальності батьків за невиконання обов'язків по догляду та вихованню дитини.

На початку лютого стало відомо, що 29-річного жителя Донецької області підозрюють у вбивстві 3-річного сина співмешканки, який з народження не міг ходити. Чоловік до смерті побив дитину, а тіло закопав.

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