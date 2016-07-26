В Києві затримали двох іноземців, які на мотоциклі грабували автівки

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, зловмисники віком 22 та 41 рік під’їхали на мотоциклі до припаркованого елітного автомобіля киянки, розбили скло, звідки вихопили жіночу сумку із власними речами жертви, після чого втекли.

Свідки події негайно повідомили про цей факт правоохоронцям, які, зорієнтувавшись, здійснили комплекс розшукових заходів.

Підозрюваних затримали у віддаленому мікрорайоні Бортничі (Дарницький район).

Читайте такожПрикордонники не пустили до України сімох байкерів-екстремістів з Росії

Іноземці проживали у віддаленому районі, здійснюючи злочини на центральних вулицях столиці. Для цього вони використовували мотоцикл, зовнішній вигляд якого кожного разу змінювали за допомогою кольорової клейкої стрічки. В поліції зазначили, що потерпілі не встигали запам’ятовувати прикмети злочинців.

Правоохоронці мають інформацію, що ці громадяни причетні до скоєння майже 30 подібних епізодів, які вони скоїли упродовж останніх 2-3 місяців.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Досудове розслідування у справі триває.