На Полтавщині поліція затримала водія, який на смерть збив трьох пішоходів і зник

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції в Полтавській області, водій на автомобілі скоїв смертельний наїзд на 3 пішоходів - двох 18-річних та одного 17-річного місцевого жителя.

Водій на транспорті з місця події зник.

Під час проведення розшукових заходів на відстані близько 1,5 кілометра від місця події в селі Тарандинці було виявлено автомобіль марки Ford Transit білого кольору зі значними пошкодженнями передньої частини. Водія в автомобілі не було.

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Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали водія, який скоїв ДТП. Ним виявився 33-річний житель Лубенського району. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.