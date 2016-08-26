У поліції розповіли деталі загибелі трьох дорожніх робітників у Харківській області

Як повідомив кореспондентові УНІАН старший інспектор Управління превентивної діяльності ГУНП України в Харківській області Олег Никоненко, кримінальне провадження відкрито за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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За його словами, аварія сталася сьогодні, 26 серпня, о 9:30 на автомобільній дорозі Чугуїв – Мілове. Водій автомобіля "Дачія Логан", чоловік 1949 року народження, рухаючись у напрямку смт Шевченкове з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, після чого – на узбіччя дороги, де проводилися планові дорожні роботи працівниками ДП "Харківоблавтодор".

Никоненко зазначив, що бригада робітників із 8 осіб встановлювали сигнальні стовпчики на узбіччі дороги. Місце роботи було позначене за всіма правилами проведення дорожніх робіт.

Внаслідок наїзду на місці ДТП загинули три чоловіки (двоє 53-річних та один 63-річний робітник), ще двоє були доставлені до районної лікарні (31-річний чоловік, який зараз перебуває в реанімації, та 55 річний робітник).

Пізніше до лікарні був також доставлений водій легковика, який отримав порізи кінцівок. Представник поліції зауважив, що, зі слів водія, він не пам’ятає, як сталося зіткнення.

Никоненко зазначив, що на цей час у порядку ст. 208 КПК вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу для водія автомобіля, який влетів у бригаду робітників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 серпня, у Харківській області внаслідок наїзду автомобіля загинули три дорожніх робітника, ще двоє отримали травми.