В Харкові за борги вбили таксиста

Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, 1 вересня о 10:35 до Московського відділу поліції від оператора АЗС, розташованої на Салтівському шосе, надійшло повідомлення про виявлення автомобіля ВАЗ-2105 з водієм, який не подає ознак життя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду у 53-річного загиблого було виявлено ножове поранення шиї та вогнепальне поранення голови.

Під час роботи над розкриттям злочину було встановлено, що загиблий останнім часом працював у таксі, а перед цим займався бізнесом. При цьому він мав борги, які не віддавав.

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В результаті оперативно розшукових заходів працівники кримінальної поліції обласного главку та співробітники Московського відділу поліції Харкова затримали підозрюваних – 34- та 55-річних жителів Харківської області.

З’ясовано, що чоловіки попередньо змовились про скоєння злочину. Задача молодшого з них була викликати постраждалого на зустріч, а інший скоїв вбивство.

Підозрювані затримані. Речові докази вилучені.

Тривають слідчі дії за кримінальним провадженням, яке було відкрито за ч.2 п.12 ст.115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.